Грузинский хавбек может вновь покинуть киевское Динамо.
Георгий Цитаишвили, ФК Динамо Киев
11 июля 2021, 14:28
Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили может продолжить свою карьеру в составе одесского Черноморца.
20-летний грузинский хавбек появился на поле в футболке Черноморца в перерыве товарищеского матча против Реал Фармы.
Отметим, что Цитаишвили провел первый учебно-тренировочный сбор с Динамо, но судя по всему, Мирча Луческу не рассчитывает на него в новом сезоне и поэтому футболист ищет себе новую команду.
Вторую половину прошедшего сезона Георгий провел в аренде в составе Ворсклы. За это время он провел всего лишь четыре матча, в которых забил один гол. Большую часть второй половины сезона он пропустил из-за травмы.
Напомним, по итогам минувшей кампании Черноморец обеспечил себе выход в УПЛ.
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