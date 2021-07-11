Украина

Грузинский хавбек может вновь покинуть киевское Динамо.

Полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили может продолжить свою карьеру в составе одесского Черноморца.

20-летний грузинский хавбек появился на поле в футболке Черноморца в перерыве товарищеского матча против Реал Фармы.

Отметим, что Цитаишвили провел первый учебно-тренировочный сбор с Динамо, но судя по всему, Мирча Луческу не рассчитывает на него в новом сезоне и поэтому футболист ищет себе новую команду.

Вторую половину прошедшего сезона Георгий провел в аренде в составе Ворсклы. За это время он провел всего лишь четыре матча, в которых забил один гол. Большую часть второй половины сезона он пропустил из-за травмы.

Напомним, по итогам минувшей кампании Черноморец обеспечил себе выход в УПЛ.

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