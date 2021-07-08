Украина

Команда Юрия Вирта продолжает подготовку к предстоящему сезону.

Главный тренер ровненского Вереса Юрий Вирт рассказал о том, как проходит подготовка его команды к предстоящему сезону в УПЛ.

"Мы начали второй этап подготовки. Для нас он — основной. Сейчас работаем во Львове. Здесь запланировано три спарринга (осталось два — против Карпат (10 июля) и Руха (11 июля) — прим.).

Затем на три дня мы перебазируемся в Киев, где сыграем еще две контрольные игры. Соперниками станут новичок Второй лиги ЛНЗ-Лебедин и, возможно, Десна.

Команда тренируется в двухразовом режиме. Все игроки работают с хорошим настроением и желанием — чувствуют, что есть конкуренция. В целом сборами довольны.

Есть травмированные. Это Сергей Панасенко, Сергей Шестаков и Виталий Дахновский. Стараемся в кратчайшие сроки поставить их на ноги, потому что именно сейчас закладываем фундамент на весь сезон", — приводит слова Вирта пресс-служба Вереса.

Во вчерашнем контрольном матче Верес минимально уступил Агробизнесу (0:1), который выступает в Первой лиге.