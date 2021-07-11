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Вадим Левчук прокоментував ситуацію з підготовкою до сезону-2021/22 в УПЛ.

ПФК Львів готується до старту чергового сезона в Українськй Прем'єр-лізі. Про те, як триває підготовка, що вдається та з якими складнощами доводиться зустрічатися клубу та команді, Football.ua розповів генеральний директор "левів" Вадим Левчук.

- Вадиме Олеговичу, команда провела вже два навчально-тренувальні збори і зараз триває третій, який є заключним. Як оціните підготовку до сезону?

- Якщо говорити про фізичні кондиції чи готовність гравців загалом, то тут краще поставити це запитання до Анатолія Петровича. Ми провели декілька спарингів, зокрема із сильними суперниками і гра мені сподобалось. Хоча за увесь час підготовки я б відзначив, впершу чергу, атмосферу в команді: гравцям та тренерському штабу вдалось віднайти баланс між фізичною, тактичною та емоційною складовими підготовки, а тому сезон обіцяє бути цікавим.

- Як оціните трансферну кампанію? Чи все вдалось, так як планували, і чи будуть ще нові підписання у клубі?

- Щодо трансферної кампанії, то ми уже підписали двох досвідчених гравців — Олексія Зозулю та Сергія Політило. Зараз на перегляді перебувають ще декілька потенційних новачків, але говорити про їх підписання доволі рано. При нагоді хотів би подякувати і тим гравцям, які покинули команду — щиро бажаю успіху кожному з них у нових клубах. Наразі ж, трансферне вікно відкрите, а тому ми продовжуємо працювати над підсиленням ПВК Львов.

- Останнім часом у пресі активно обговорюють ситуацію, щодо того, де клуб гратиме наступного сезону домашні матчі. Були офіційні заяви від представників різних структур. Чи можете ви прокоментувати ситуацію щодо цього, і чи буде команда таки грати на Арені Львів?

- Наразі тривають переговори, які є доволі непростими. У кожної зі сторін є своя позиція, і ми перебуваємо на стадіі пошуку компромісу. Як тільки процес досягне завершальної стадії, клуб обов’язково оголосить свою позицію, але можу запевнити, що ми робимо усе можливе аби гравці та вболівальники почувались максимально комфортно під час матчів у новому сезоні.

- Фанати вже досить довго чекають на новий логотип. Раніше в інтерв’ю ви сказали, що у новий сезон команда зайде із новим логотипом. То чи буде нова емблема у Львова?

- Так, справді, питання логотипу чи не найактуальніше у соцмережах — постійно слідкую за сторінками і помічаю це. Можу запевнити, що новий логотип не просто буде — він уже є, і на клуб чекатиме цікавий процес ребрендингу, який ми почнемо зі змін зовнішніх, а саме запуску нових сторінок команди у соцмережах. Можу запевнити, що при розробці нової емблеми були враховані усі побажання вболівальників і я сподіваюсь, що новий логотип ознаменує початок нового етапу в історії команди.

- Що можете побажати гравцям та вболівальникам перед стартом нового сезону?

- Це напевно чи не найважче запитання усієї розмови, адже тут потрібно бути виваженим. Хочу, впершу чергу, побажати гравцям провести сезон без травм та не втрачати оптимізму, адже футбол — це спорт, який складається із перемог та поразок, тому важливо гідно сприймати поразки і в кожному матчі грати на перемогу та здобувати її! Вболівальникам же бажаю пристрасті та витримки, а ще прошу підтримувати команду не лише у моменти перемог, але й під час поразок, оскільки саме у цей період ваш вболівальницький імпульс зможе допомогти хлопцям швидше повернутись на переможний шлях.

Раніше Football.ua повідомляв, що Львів, Рух та Карпати планували проводити домашні матчі сезону-2021/22 на стадіоні Україна, але арена отримала лише другу категорію, що не дозволяє їй приймати матчі УПЛ.