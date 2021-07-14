Украина

Матч 20 июля станет первым для Роберто Де Дзерби на украинской земле.

Во вторник, 20 июля, запланирован контрольный поединок между Шахтером и Оболонью на поле НСК Олимпийский — сообщил официальный сайт вице-чемпионов Украины.

Для главного тренера «горняков» Роберто Де Дзерби, его тренерского штаба, а также новичков команды Марлона, Педриньо и Траоре этот поединок станет первым в Украине.

Матч пройдет со зрителями, однако все болельщики разместятся в секторах с 65-го по 79-й.

Шахтер стартует в сезоне-2021/22 матчем первого тура УПЛ против Ингульца в субботу, 24 июля.