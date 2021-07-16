Украина

С нового сезона на каждой футболке игроков будет размещаться слоган организации.

Помимо изменений в структуру состязаний по типу введения матчей плей-офф за место в "элите", установления дат трансферного окна и сохранения "правила выездного гола", УАФ также внесла корректировки в регламент "элитных" состязаний, непосредственно имеющие отношения к оформлению игровой экипировки футболистов.

Так, клубы-участники украинской Премьер-лиги теперь будут обязаны нанести на свои игровые комплекты большой логотип УАФ, который включает в себя карту Украины и официальный слоган организации — "Слава Украине! Героям Слава!".

Место расположения эмблемы также четко отрегулировано — центральная часть груди: посредине между логотипами клуба и технического спонсора команды.

Клубы должны наносить данный логотип на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка Украины.