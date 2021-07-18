Украина

Внук одного из основателей Металиста 1925 решил попробовать себя в роли тренера.

Михаил Стороженко завершил карьеру игрока — сообщил официальный сайт Металлиста 1925.

23-летний внук бывшего вице-президента Федерации футбола Украины и одного из основателей Металлиста 1925 Сергея Стороженко за 5 лет в клубе провел 51 матч, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.

Сейчас Михаил проходит обучение, чтобы получить лицензию УАФ и занять должность ассистента тренера по физической подготовке новичка УПЛ.