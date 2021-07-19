Украина

Буркинийский форвард ответил на вопросы журналистов во время официальной презентации в качестве игрока Шахтера.

В киевском PM Hall состоялась официальная презентация новичков донецкого Шахтера, которые были подписаны в летнее трансферное окно. После традиционной процедуры вручения футболок прошла пресс-конференция, во время которой нападающий Лассина Траоре ответил на вопросы журналистов.

"Меня зовут Лассина Траоре. Я по-настоящему счастлив быть в Шахтере. Благодарю Бога за то, что мне удалось присоединиться к такой великой команде. Мои цели здесь — это улучшать свои способности и становиться лучше вместе с командой".

О выборе 23-го номера:

"На самом деле, изначально я хотел играть под номером 2, потому что под этим номером я выступаю за свою национальную команду. Но, когда я перешел в Аякс, мне предложили 23 и 11. Я выбрал 23, потому что это номер легендарного баскетболиста Майкла Джордана".

О сравнениях с Ромелу Лукаку:

"Действительно, Ромелу Лукаку вдохновляет меня. Я равняюсь на этого игрока, но мне еще нужно подрасти физически и в игровом плане, чтобы быть похожим на него".

О большом количестве игроков с фамилией Траоре в мировом футболе:

"Вы правы, что в западной Африке очень много людей с фамилией Траоре. Это просто очень распространенная фамилия. Например, мой кузен, Бертран Траоре, выступает за Астон Виллу. Мы хорошо с ним знакомы и поддерживаем общение".

Об украинских командах, с которыми был знаком до перехода в Шахтер:

"Я смотрел некоторые матчи Шахтера, Динамо Киев... Знаком с такой командой, как Днепр. Также я наблюдал за Коноплянкой и видел некоторые его матчи, когда он играл в желтой футболке. Не помню, что это за команда".

С каким нападающим хотел бы себя ассоциировать:

"Дидье Дрогба был моим идолом, как и Самуэль Это'О, но на сегодняшний день лучшим форвардом в мире является Роберт Левандовски. Это топ-форвард, и я хотел бы быть на него похожим. Также Карим Бензема мне очень импонирует".

О победе Аякса над Венло со счетом 13:0:

"Это был мой первый матч в сезоне в стартовом составе Аякса, поэтому мне хотелось проявить себя как можно лучше. Я много работал для того, чтобы показать такую высокую результативность".

О слухах касаемо конфликта с наставником Аякса Эриком тен Хагом:

"Нет, это неправда. Никакого конфликта не было. Более того, я общался с ним три дня назад. Он очень классный человек. Я был знаком с ним еще до того, как перейти в Аякс, потому что он играл с моим дядей за одну команду. У нас хорошие взаимоотношения с тен Хагом".

О Динамо Киев:

"Я видел их матчи против Барселоны. Это действительно хорошая команда, которая оставила после себя приятные впечатления".

О своей маме, которая была профессиональной футболисткой:

"Главное, чему меня научила мама, — это любить футбол. Я с самого детства видел, как она играла. Она была капитаном национальной команды, поэтому я очень гордился и горжусь своей футбольной семьей. Для меня всегда было важным чувствовать любовь к футболу, быть лучшим и на уровне своих родителей".

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