Украина

Предлагаем вашему вниманию состав "горняков" на товарищеский матч.

Шахтер в рамках контрольного поединка перед стартом нового сезона встретится с командой из Первой лиги — киевской Оболонью.

Роберто Де Дзерби доверил место в стартовом составе Анатолию Трубину и Георгию Судакову, а также нескольким новичками, в том числе Марлону, Педриньо и Траоре.

Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Степаненко, Педриньо, Патрик, Соломон, Траоре.

Запасные: Шевченко, Пятов, Витао, Конопля, Мампасси, Булеза, Маркос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Коноплянка, Дентиньо, Сикан.