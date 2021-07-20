Предлагаем вашему вниманию состав "горняков" на товарищеский матч.
Анатолий Трубин, ФК Шахтер
20 июля 2021, 17:39
Шахтер в рамках контрольного поединка перед стартом нового сезона встретится с командой из Первой лиги — киевской Оболонью.
Роберто Де Дзерби доверил место в стартовом составе Анатолию Трубину и Георгию Судакову, а также нескольким новичками, в том числе Марлону, Педриньо и Траоре.
Шахтер: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Степаненко, Педриньо, Патрик, Соломон, Траоре.
Запасные: Шевченко, Пятов, Витао, Конопля, Мампасси, Булеза, Маркос, Тете, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Коноплянка, Дентиньо, Сикан.
Матч Шахтер — Оболонь состоится 20 июля в 18:00. Прямая трансляция игры будет доступна на Shakhtar TV и в Shakhtar Club.