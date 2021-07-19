Команды встретятся в квалификации ЛЧ.
Football.ua
19 июля 2021, 16:35
В рамках третьего раунды квалификации Лиги чемпионов донецкий Шахтер сыграет против бельгийского Генка.
Поединки между "горняками" и "магистрами" состоятся 3 или 4 августа и 10 августа. Первая встреча для команды Де Дзерби пройдет на поле соперника.
Предлагаем читателям Football.ua спрогнозировать, сумеет ли украинская команда пробиться дальше?
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