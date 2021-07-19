Украина

Команды встретятся в квалификации ЛЧ.

В рамках третьего раунды квалификации Лиги чемпионов донецкий Шахтер сыграет против бельгийского Генка.

Поединки между "горняками" и "магистрами" состоятся 3 или 4 августа и 10 августа. Первая встреча для команды Де Дзерби пройдет на поле соперника.

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