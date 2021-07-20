Украина

Наставник "азовцев" рассказал о кадровой ситуации в своей команде.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич прокомментировал кадровую ситуацию в команде накануне старта предстоящего сезона УПЛ.

"Нам еще нужно усилить некоторые позиции. Это центральная зона, и защита и нападение. Сейчас мы находимся в процессе комплектации. К нам присоединятся футболисты. Но кто именно, сейчас сказать трудно. Возможно, вернется Мампасси. Если нет – придется искать ему замену.

Насколько я понимаю, Бондаренко и Сикан остаются в Шахтере. Еще Игорь Кирюханцев не будет выступать за нашу команду и под вопросом Танковский. Это нормальный процесс, мы были к этому готовы. Поэтому будем исходить из того что есть", — приводит слова Маркевича официальный сайт Мариуполя.

Напомним, в первом туре УПЛ Мариуполь сыграет против Львова. Это будет матч-открытие нового сезона, который пройдет 23 июля.