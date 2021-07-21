Роман Якуба сменил молодежное первенство Украины на чемпионат Латвии.
Роман Якуба, ФК Шахтер
21 июля 2021, 20:03
Защитник донецкого Шахтера Роман Якуба продолжит свою карьеру в латвийском клубе Валмиера. Об этом сообщает официальный сайт латвийской футбольной федерации.
20-летний украинец подписал полноценный контракт с латвийским клубом. Сроки соглашения и другие детали сделки не разглашаются.
Якуба является воспитанником "горняков" и ранее он выступал за команды U-19 и U-21. Также он несколько раз тренировался с первым составом дончан.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.