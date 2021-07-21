Украина

Клуб выразил признательность футболисту за многолетнюю преданность цветам команды.

ФК Мариуполь прекратил сотрудничество с одним из своих самых авторитетных футболистов, Игорем Тищенко, однако отныне имя полузащитника внесено в Зал славы — сообщил официальный сайт клуба.

Футболка с автографом Тищенко и надписью "Легенда клуба" украшает холл главного офиса ФК Мариуполь.

Тищенко является воспитанником команды. В 2006 году Игорь дебютировал во Второй лиге за Ильичевец-2, а в 2009 году — в УПЛ за первую команду.

Всего Тищенко провел 151 матч за клуб в УПЛ, 31 — в Первой лиге, 5 — в Лиге Европы, 13 — в Кубке Украины. В 21-м туре УПЛ-2020/21 Игорь сыграл 200 матч за клуб во всех турнирах.

После расставания с Мариуполем Тищенко не намерен завершать профессиональную карьеру.

Мариуполь стартует в УПЛ матчем против ФК Львов в пятницу, 23 июля. Начало в 19:30.