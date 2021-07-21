Украина

Форвард сменил белорусский чемпионат на украинский.

Колос на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с вингером Витебска Диего Сантосом.

Соглашение с 23-летним бразильцем рассчитано на три года.

Последним клубом Сантоса был белорусский Витебск, в котором он отыграл 16 матчей, забив три мяча и отдав семь ассистов.

Ранее Сантос был в молодежной команде Гремио, Лажеаденсе, начал карьеру в Айморе. Летом 2019 года перешел в Витебск, но был отдан в аренду в солигорский Шахтер.

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