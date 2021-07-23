Футболист следующий сезон проведет в Днепре-1.
Назарий Русин, ск днепр-1
23 июля 2021, 11:26
Новичок Днепра-1 Назарий Русин, который выступает за клуб на правах аренды из киевского Динамо, прокомментировал свой переход.
"Я хочу вернуться, начать играть. Я пропустил много времени, поэтому нужно начинать с нуля и возвращаться на хороший уровень.
Собираюсь помочь команде занять то место, которая она хочет. В Днепре-1 хороший коллектив, хорошие футболисты и очень сильный тренерский штаб. Думаю, все у нас получится", — сказал Русин.
Напомним, футболист до конца сезона будет играть за днепрян. В минувшем сезоне он был в аренде в польской Легии, но не сумел закрепиться в команде.
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