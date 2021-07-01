Украина

Форвард Динамо поделился своими эмоциями после перехода в Днепр-1 на правах аренды.

Новоиспеченный нападающий Днепра-1 Назарий Русин прокомментировал свой переход на правах аренды из киевского Динамо.

"Хочу прийти и помочь команде и себе решить задачу на сезон. Рад переходу, ведь знаю, что меня здесь ждали, поэтому очень доволен, что оказался в Днепре-1.

Переход? Я разговаривал с агентом, и он сказал, что Днепр-1 хочет меня подписать, после чего я посоветовался с родителями и понял, что да, для меня это хороший вариант, потому что мне нужно сейчас все начинать с начала, чтобы снова играть в футбол на хорошем уровне. Поэтому я доволен, что приехал в Днепр.

О промежутке карьеры в Легии? Для меня это был определенный урок, который я запомню на всю жизнь. А больше о Легии особо и не стоит упоминать.

Игровой тонус? Нужно вернуться к той игровой форме, которая была у меня и в Заре, и в Динамо. Надо начинать играть, начинать все с начала, с нуля, но ничего страшного, потихоньку постараюсь вернуться к своим оптимальным кондициям, в которых я когда-то был.

Матчи Днепра-1 в прошлом сезоне? Я видел матчи команды во втором круге, и тогда она очень хорошо играла и выглядела. Вообще, в Днепре хорошая команда, современные база и стадион, хорошие условия, высококвалифицированный тренерский штаб. Поэтому, надеюсь, что у нас все будет хорошо", — приводит слова Русина официальный сайт Днепра-1.

Напомним, арендное соглашение между Динамо и Днепром-1 рассчитано до конца предстоящего сезона.

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