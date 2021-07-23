Украина

Футболист вскоре может вернуться в Украину.

Бывший полузащитник киевского Динамо и сборной Украины пополнит ряды Александрии. Об этом сообщил журналист Роман Бебех.

Футболист, последним клубом которого был турецкий Сивасспор, последнее время лечился от тяжелой травмы.

В минувшем сезоне он три раза попадал в заявку Сивасспора на матчи а выходил на поле в последний раз еще в сентябре 2019 года.

К слову, его контракт с середняком турецкого футбола закончился первого июля и с этого времени он — свободный агент.

Напомним, в Украине Рыбалка, помимо Динамо, выступал за харьковский Арсенал. Также он имеет опыт игр за Слован из Либереца.

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