Стали известны судейские назначения на стартовый тур УПЛ.
Дмитрий Кривушкин, УАФ
23 июля 2021, 11:10
В пятницу, субботу, воскресенье и понедельник (23-26 июля) пройдут поединки стартового тура украинской Премьер-лиги.
Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Дмитрий Кривушкин будет работать на одном из самых интересных матчей тура между донецким Шахтером, который сменил тренера в летнее межсезонье и Ингульцем, а встречу между Ворсклой и Днепром-1 обслужит Юрий Иванов.
При этом отмечается, что система видеоповторов ВАР будет работать в оффлайн режиме.
Все назначения:
23 июля, пятница
19:30 Львов — Мариуполь — Максим Козыряцкий (Запорожье)
24 июля, суббота
17:00 Верес — Колос — Дмитрий Панчишин (Харьков)
19:30 Шахтер — Ингулец — Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Арбитр ВАР — Игорь Пасхал (Херсон)
25 июля, воскресенье
17:00 Металлист 1925 — Рух — Дмитрий Бондаренко (Одесса)
19:30 Заря — Александрия — Владимир Новохатний (Киев)
19:30 Десна — Черноморец — Олег Деревинский (Хмельницкий)
Арбитр ВАР — Юрий Иванов (Донецкая область)
26 июля, понедельник
19:30 Ворскла — Днепр-1 — Юрий Иванов (Донецкая область)
Арбитр ВАР — Максим Козыряцкий (Запорожье)
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