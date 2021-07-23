Украина

Стали известны судейские назначения на стартовый тур УПЛ.

В пятницу, субботу, воскресенье и понедельник (23-26 июля) пройдут поединки стартового тура украинской Премьер-лиги.

Стали известны судейские назначения на предстоящие матчи. В частности, Дмитрий Кривушкин будет работать на одном из самых интересных матчей тура между донецким Шахтером, который сменил тренера в летнее межсезонье и Ингульцем, а встречу между Ворсклой и Днепром-1 обслужит Юрий Иванов.

При этом отмечается, что система видеоповторов ВАР будет работать в оффлайн режиме.

Все назначения:

23 июля, пятница

19:30 Львов — Мариуполь — Максим Козыряцкий (Запорожье)

24 июля, суббота

17:00 Верес — Колос — Дмитрий Панчишин (Харьков)

19:30 Шахтер — Ингулец — Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Арбитр ВАР — Игорь Пасхал (Херсон)

25 июля, воскресенье

17:00 Металлист 1925 — Рух — Дмитрий Бондаренко (Одесса)

19:30 Заря — Александрия — Владимир Новохатний (Киев)

19:30 Десна — Черноморец — Олег Деревинский (Хмельницкий)

Арбитр ВАР — Юрий Иванов (Донецкая область)

26 июля, понедельник

19:30 Ворскла — Днепр-1 — Юрий Иванов (Донецкая область)

Арбитр ВАР — Максим Козыряцкий (Запорожье)

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