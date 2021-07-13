Украина

Защитник Дмитрий Поспелов поделился впечатлениями о новой команде.

Очередной новичок Ингульца Дмитрий Поспелов считает, что его команда способна на многое.

"Когда поступило предложение от Ингульца, я даже не раздумывал, сразу согласился, – поведал защитник пресс-службе клуба. – Это очень амбициозная команда с хорошим тренером и дружным коллективом. Уверен, что мы сможем добиться поставленных целей".

"Для меня главное — выполнять установки тренера, показывать хорошую игру и добиваться положительных результатов. В новом коллективе чувствую себя прекрасно. Практически со всеми ребятами пересекался на поле, однако близко ни с кем не был знаком".

В Ингульце центральный защитник будет выступать под номером 60. Минувший сезон Поспелов провел в Черноморце, а ранее выступал за Металлист 1925.