Новым техническим спонсором клуба является компания Kelme.
ФК Черноморец
23 июля 2021, 14:59
Одесский Черноморец, который в этом сезоне сыграет в УПЛ, представил новые комплекты игровых форм.
Презентация новой экипировки одесситов прошла на домашнем стадионе "моряков".
Новым техническим спонсором одесской команды стала компания Kelme, которая заменила Legea.
Также клуб объявил о новом официальном спонсором — компании Parimatch, соглашение с которой рассчитано на один год.
Напомним, в первом туре УПЛ Черноморец сыграет в гостях против черниговской Десны. Игра состоится 25 июля в 19:30.