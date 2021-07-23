Украина

Новым техническим спонсором клуба является компания Kelme.

Одесский Черноморец, который в этом сезоне сыграет в УПЛ, представил новые комплекты игровых форм.

Презентация новой экипировки одесситов прошла на домашнем стадионе "моряков".

Новым техническим спонсором одесской команды стала компания Kelme, которая заменила Legea.

Также клуб объявил о новом официальном спонсором — компании Parimatch, соглашение с которой рассчитано на один год.

Напомним, в первом туре УПЛ Черноморец сыграет в гостях против черниговской Десны. Игра состоится 25 июля в 19:30.