Украина

Центральный защитник и нападающий подписали новые соглашения с "моряками".

Новичок УПЛ Черноморец подписал новые контракты с форвардом Владиславом Бугаем и центральным защитником Евгением Мартыненко — сообщил официальный сайт "моряков".

Мартыненко — воспитанник СДЮСШОР Черноморец. За первую команду клуба выступает с 2011 года (85 матчей, 5 голов) с перерывом 2018-2020, когда он защищал цвета Ворсклы.

Бугай является воспитанником киевского футбола. На профессиональном уровне выступал за Буковину, Мариуполь, Николаев. В Черноморце с сентября 2020 года (20 матчей, 3 гола, 4 результативные передачи).

В первенстве УПЛ-2021/22 Черноморец стартует 25 июля выездным поединком против Десны.