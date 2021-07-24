Украина

Венесуэльский нападающий выбрал чемпиона Украины по ряду причин.

Новичок Динамо Киев Эрик Рамирес рассказал, что у него был вариант с переходом в российский клуб, но он выбрал киевлян.

"Рубин? Действительно, такая возможность была. Но с Рубином не сложилось по ряду обстоятельств, в том числе личных.

Я получил приглашение из киевского Динамо и с радостью его принял, ведь это замечательный вызов — возможность играть в Лиге чемпионов и жить в прекрасном городе, столице Украины", — приводит слова венесуэльца официальный сайт киевлян.

В прошлом сезоне чемпионата Словакии Эрик Рамирес забил 17 голов и сделал восемь результативных передач в 35 матчах.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов, результативных передач и скиллов Эрика Рамиреса.