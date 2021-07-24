Украина

Форвард Колоса поделился ожиданиями от старта сезона.

Ковалевский Колос стартует в новом сезоне украинской Премьер-лиги с гостевого поединка против ровенского Вереса, накануне которого новичок команды Руслана Костышина — нападающий Анатолий Нуриев — поделился своими ожиданиями от предстоящей игры.

"Сборы прошли хорошо. Где-то даже тяжелыми для меня они были, но, ничего, втянулся. Сейчас пытаюсь вливаться в коллектив. Думаю, что это лишь вопрос времени. В принципе, все нравится, все хорошо.

Настрой на игру максимальный. Сумасшедший, я бы даже сказал. Хочется получить новые впечатления, новые эмоции, а также не упасть в грязь лицом", — обнадеживающе заключил футболист.

Напомним, что во время текущей трансферной кампании Нуриев совершил переход в Колос из Миная на правах свободного агента, в прошлом сезоне проведя за закарпатский клуб 24 матча, в которых забил 10 голов и отдал одну голевую передачу.