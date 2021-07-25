Украина

Голкипер Вереса прокомментировал первый поединок его команды, после возвращения в УПЛ.

Богдан Когут после матча против Колоса, фото НК Верес Ровно

Богдан Когут после матча против Колоса, фото НК Верес Ровно

В рамках первого тура украинской Премьер-лиги ровенский Верес отметил свое возвращение в "элитное" первенство домашней безголевой ничьей против ковалевского Колоса (0:0).

Верес — Колос 0:0 Обзор матча

По завершении поединка, голкипер "красно-черных" Богдан Когут прокомментировал выступление своей команды в данном поединке.

"Не хватило поставленной в конце матча точки. Были определенные предпосылки, моменты, но чего-то не хватило, последнего касания, наверное.

Если у твоих ворот возникает считаное число моментов — это очень позитивный фактор. Такое стало возможным только благодаря нашим защитникам", — справедливо подытожил футболист.

В следующем туре ровенский Верес отправится на гостевой поединок против киевского Динамо.