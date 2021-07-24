Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Динамо Киев провело очередной контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону УПЛ.

Подопечные Мирчи Луческу встретились с берлинским Унионом, финишировавшим в прошлом сезоне Бундеслиги на седьмой строчке, и сыграли вничью.

На гол соперника Динамо Киев ответило точным ударом Вербича в начале второй половины игры.

Обзор матча:

Динамо – Унион 1:1

Голы: Вербич, 47 – Воглсаммер, 36

Динамо (первый тайм): Бущан, Кендзера, Сирота, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко, Гармаш, Родригеc, Кулач.

Динамо (второй тайм): Бойко, Шабанов, Попов, Тымчик, Сидклей, Караваев, Андриевский, Буяльский, Шепелев, Де Пена, Вербич (Шкурин, 59).

Унион: Буск, Фридрих, Риерсон, Узтунали, Воглсаммер (Саного, 79), Авонйи, Эндо Кейта, Гисельман, Харагучи, Баумгартль, Андрих.

Предупреждения: Родригес, Гармаш – Андрих