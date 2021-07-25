Украина

Защитник Ингульца прокомментировал неудачу его команды в стартовом поединке нового сезона.

Петровский Ингулец начинал новый сезон украинской Премьер-лиги с тяжелого противостояния на НСК Олимпийский против донецкого Шахтера, в результате чего так и не смог набрать очков, несмотря на качественную игру в финальном отрезке поединка (1:2).

Шахтер — Ингулец 2:1 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, к журналистам отправился давать интервью защитник "козаков" Евгений Опанасенко, на счету которого оказалась голевая передача под первый гол в ворота "горняков" в истории петровского клуба.

"Начнем с того, что Шахтер — очень сильная команда в индивидуальном плане. Нереально сильная. Вы сами видели, что в первом тайме они не давали нам даже понюхать мяч. Мы бегали, вроде всегда рядом друг с другом, но никто ничего не может перехватить. Они играют в касание — нереально отобрать мяч.

Тренер просит крайних защитников подключаться к атакам, замыкать дальнюю штангу, поэтому я просто добежал в конце матча, открылся, прострелил, а наш игрок переправил в ворота. Хорошо, что удалось хотя бы забить", — подытожил опытный футболист.

В следующем туре петровский Ингулец будет принимать луганскую Зарю.