Украина

Нападающий Руха рассказал о своих целях на сезон.

Андрей Борячук поделился личными и командными задачами накануне старта в УПЛ.

"Уже соскучился за футболом, – цитирует форварда официальный сайт Руха. – Очень рад, что чемпионат наконец-то стартует. Да и все с нетерпением ждут воскресного матча".

"Конечно, хочется начать с победы, ведь мы всегда ставим перед собой максимальные задачи. Надо поднимать планку. У нас не очень удачный календарь: в первых пяти турах только один играем дома. Так что хочется вернуться домой с победой".

"Я всегда ставлю перед собой максимальные задачи. Хочу стать не только лучшим бомбардиром Руха, а и всего чемпионата. В этом нет ничего невозможного, так что буду работать".

Матч 1-го тура УПЛ

состоится в воскресенье, 25 июля. Начало в 17:00.