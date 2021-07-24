Украина

Комплект будет в традиционных цветах.

Львовский Рух представил новую форму, в которой будет выступать в сезоне-2021/22 УПЛ.

Форма выглядит очень современно. Цвета остались традиционными — желтыми.

Также отметим, что львовский клуб сменил титульного спонсора. Вместо Puma клуб теперь сотрудничает с Macron.

Отметим, что первый матч нового сезона украинской Премьер-лиги Рух сыграет против Металлиста 1925 в Харькове. Игра состоится 25 июля в 17:00.

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