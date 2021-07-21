Украина

В новой команде бывший хавбек Колоса будет выступать под 11-м номером.

Рух на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Павла Ориховского.

Соглашение с 25-летним украинцем рассчитано до лета 2023 года. В составе львовской команды футболист будет выступать под 11-м номером.

Ориховский выступал за Колос с лета 2019 года. На его счету 46 поединков, в которых он забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Рух будет играть домашние поединки на Арене Львов.