Украина

Главный тренер харьковчан дал комментарий после матча.

В поединке первого тура украинской Премьер-лиги Металлист 1925 принимал на своем поле львовский Рух и одержал непростую победу со счетом 2:1.

Главный тренер харьковчан Валерий Кривенцов рад победе, но не до конца доволен своей командой.

"Хочу поздравить нашу команду, наших болельщиков с хорошим стартом. У нас молодая команда, которой исполняется 5 лет. Дебютный матч в Премьер-Лиге мы выиграли, хотя он сложился для нас очень сложно. Травма Пономаря, по нему сообщили уже врачи — разрыв ахиллова сухожилия, это около 4-5 месяцев восстановления. Пономарь наш основной нападающий. Вот такой неутешительный диагноз.

Если взять по игре, конечно мы хотели не так играть. Первые два быстрых забитых гола в нашем исполнении, пожалуй, определили дальнейший ход поединка мы начали играть от защиты, но контригра, при этом, у нас плохо получалось. Но, опять же, нужно отдать должное Руху. Хорошая, быстрая, техничная команда. Очень хорошо взаимодействовали на флангах. Но, опять же, учитывая, что это был первый поединок, многие ребята волновались, кто мог проявить себя лучше. Но в целом — победа — это победа.

Все команды изучают друг друга. Они видели все наши матчи на сборах. Да, мы старались для болельщиков. Но и соперники нас изучали. Рух пошел другим путем, они вообще не показывали свои матчи. Поэтому у нас было минимум информации по этому поводу. Вы видели, они нас накрывали очень хорошо. Не давали играть в быстрый пас. И, опять же, замена Пономаря вынужденная. Вы видели, Фабиньо старался, но делал не то, что нужно. Все же взаимосвязано. Многие, не так себя проявил, как могли. Но это волнение", — приводит слова Кривенцова официальный сайт харьковчан.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Руха против Металлиста 1925.