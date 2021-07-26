Украина

Полузащитник Металлист 1925 подвел итог дебютному матчу своей команды в УПЛ.

Антон Савин (слева) в матче против Руха, фото ФК Металлист 1925

Антон Савин (слева) в матче против Руха, фото ФК Металлист 1925

Для харьковского Металлист 1925 стартовый матч нового сезона украинской Премьер-лиги оказался дебютным на "элитном" уровне футбола нашей страны, поэтому добытый на своем поле успех в противостоянии против львовского Руха (2:1) местной публикой оценивался куда выше, чем обычно.

Металлист 1925 — Рух 2:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник хозяев поля Антон Савин дал свою оценку данной игре в исполнении своей команды.

"Конечно, перед игрой было небольшое волнение. Первая игра сезона все-таки, Премьер-лига… Но, когда вышли на поле, все это осталось в раздевалке.

Психологически, очень помог быстрый гол, потом и второй подоспел. Потом уже, во втором тайме, начали просто отбиваться и сохранять результат", — рассказал футболист.

В следующем туре Металлист 1925 сыграет в гостях у ковалевского Колоса.