Украина: Первая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Первой лиги Украины.

Сегодня, 26 июля, пройдет заключительный поединок стартового тура Первой лиги, в котором Альянс из Липовой Долины на своем поле примет харьковский Металлист.

Следить за событиями поединка Альянс — Металлист вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 26 июля, в 18:00 по киевскому времени:

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