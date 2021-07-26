Украина: Первая лига

Команда из Липовой Долины заканчивала матч первого тура Первой лиги с двумя удалениями в своем составе.

В своем первом матче после возрождения харьковский Металлист с трудом одержал победу над Альянсом из Липовой Долины. Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу харьковчан.

Один из ключевых моментов поединка произошел в концовке первого тайма, когда прямую красную карточку получил защитник Альянса Неплях.

В начале второго тайма Альянс имел прекрасный шанс выйти вперед — мяч попал в руку Ралюченко и арбитр указал на точку, однако Агапов не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

В концовке второго тайма Писный получил вторую желтую карточку и привез пенальти в свои ворота. Своим шансом харьковчане воспользовались благодаря точному удару Балули. Спустя десять минут французский форвард оформил дубль, поставив окончательную точку в матче.

Альянс — Металлист 0:2

Голы: Балули, 79 (с пенальти), 90+1.

Альянс: Ефанов, Пикуль, Неплях, Писный, Герт, Лебеденко, Поднебенный (Лучик, 59), Ярошенко (Шарай, 59), Рогозинский (Шмигельский, 59), Агапов, Загинайлов (Адаменко, 41).

Металлист: Каневцев, Танчик (Нехтий, 67), Сарапий, Федорив, Люлька (Шопин, 46), Банада (Поступаленко, 52), Ралюченко, Балули, Подлепенец, Риаскос (Жо, 88), Фомин (Маилтон, 46).

Предупреждения: Агапов, Лебеденко, Шмигельский — Банада, Федорив, Ралюченко, Сарапий.

Удаления: Неплях, 37 (прямая красная карточка), Писный, 79 (вторая желтая карточка).