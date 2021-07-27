Украина

Президент УАФ посетил Полтаву с рабочим визитом и в живую увидел матч Ворсклы с Днепром-1.

Полтавская Ворскла и СК Днепр-1 расписали результативную ничью в матче первого тура нового сезона УПЛ.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко высказался о данном противостоянии, заявив, что такие игры вернут фанатов на стадионы.

"После открытия стадиона спортивного комплекса посетили матч первого тура УПЛ Ворскла — Днепр-1. Уже на стадионе говорили с руководством полтавского клуба о предстоящей реконструкции арены. У руководителей клуба амбициозные планы, и это не может не радовать.

Ну а сам матч закончился боевой ничьей, которая, уверен, понравилась многочисленным болельщикам. Убежден, именно такие матчи вернут интерес зрителей к нашему чемпионату" , — написал Павелко в Facebook.

Стоит отметить, что в этом матче судейская бригада допустила две грубых ошибки, засчитав несколько голов из офсайдов. В данной игре VAR работал в тестовом режиме, а потому не имел возможности вмешиваться в игру.

Напомним, на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ворскла против Днепр-1.