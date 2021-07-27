Украина

Закарпатцы продолжают укреплять состав.

Состав Миная усилили три воспитанника закарпатского футбола: Олег Вишневский, Эдвард Кобак и Иван Станкович — сообщил официальный сайт клуба.

25-летний Вишневский после ужгородской СДЮШОР выступал в чемпионате области, а затем в клубах Словакии. Минувший сезон Олег провел в ФК Ужгород во Второй лиге (13 матчей, 5 голов). Контракт с Минаем Вишневский подписал на 2 года.

19-летний Кобак арендован на 1 год у Шахтера, за молодежную команду которого в минувшем сезоне провел 18 матчей и забил 10 мячей. Уроженец Мукачева постигал футбольную премудрость в академии Днепра и даже успел сыграть за первую команду до исчезновения клуба во Второй лиге.

19-летний Станкович перешел из Мункача и начнет сезон в молодежной команде Миная.

Ранее Минай подписал контракт с Евгением Селезневым.