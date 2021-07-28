Украина

Скандальный форвард не будет общаться с журналистами после перехода в Минай.

Новоиспеченный нападающий Миная Евгений Селезнев прокомментировал свой переход в клуб УПЛ.

"Я не хочу вообще давать интервью. Я дал интервью клубной прессе, и теперь полгода не буду разговаривать с журналистами. Это моя официальная позиция.

Очень приятные впечатления. Хочу поблагодарить президента Миная и весь тренерский штаб за то, что поверили в меня, а я поверил в них. Хочу помочь этой команде.

Пацаны очень хорошие, у них горят глаза – это самое главное для меня. Хочу, чтобы все было хорошо у этого города и у этой команды", — сказал Селезнев в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Минай заявил футболиста, из-за которого мог получить трансферный бан.