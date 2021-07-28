Скандальный форвард не будет общаться с журналистами после перехода в Минай.
ЕВГЕНИЙ СЕЛЕЗНЕВ, ФК КОЛОС КОВАЛЕВКА
28 июля 2021, 11:55
Новоиспеченный нападающий Миная Евгений Селезнев прокомментировал свой переход в клуб УПЛ.
"Я не хочу вообще давать интервью. Я дал интервью клубной прессе, и теперь полгода не буду разговаривать с журналистами. Это моя официальная позиция.
Очень приятные впечатления. Хочу поблагодарить президента Миная и весь тренерский штаб за то, что поверили в меня, а я поверил в них. Хочу помочь этой команде.
Пацаны очень хорошие, у них горят глаза – это самое главное для меня. Хочу, чтобы все было хорошо у этого города и у этой команды", — сказал Селезнев в эфире ТК Футбол 1/2/3.
Ранее сообщалось, что Минай заявил футболиста, из-за которого мог получить трансферный бан.