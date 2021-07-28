Киевляне оформили переход нападающего.
Владислав Кулач, фото Динамо
28 июля 2021, 18:29
Динамо Киев подписало соглашение с Владиславом Кулачем на постоянной основе, сообщает официальный сайт киевлян.
Нападающий проходил сборы с чемпионом Украины. По итогам подготовки Мирча Луческу принял решение оставить Кулача в команде.
Отметим, что контракт украинского нападающего рассчитан на два года. Киевляне оставили за собой опцию продления еще на сезон.
В прошлой кампании за Ворсклу Кулач провел 34 матча, в которых забил 19 мячей, став лучшим бомбардиром чемпионата Украины.
Напомним, что ранее Динамо подписало венесуэльского форварда Эрика Рамиреса из ДАК1904.