Украина

Киевляне оформили переход нападающего.

Динамо Киев подписало соглашение с Владиславом Кулачем на постоянной основе, сообщает официальный сайт киевлян.

Нападающий проходил сборы с чемпионом Украины. По итогам подготовки Мирча Луческу принял решение оставить Кулача в команде.

Отметим, что контракт украинского нападающего рассчитан на два года. Киевляне оставили за собой опцию продления еще на сезон.

В прошлой кампании за Ворсклу Кулач провел 34 матча, в которых забил 19 мячей, став лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

Напомним, что ранее Динамо подписало венесуэльского форварда Эрика Рамиреса из ДАК1904.