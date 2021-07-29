Украинский форвард Владислав Супряга все еще может перебраться в Италию.
Владислав Супряга. Фото Динамо Киев
29 июля 2021, 07:55
Дженоа вновь переключила свое внимание на молодого форварда киевского Динамо Владислава Супрягу.
Как сообщает издание Tuttomercatoweb, клуб из итальянский клуб все же не против заполучить украинского нападающего в связи с потенциальной продажей Эльдора Шомуродова в римскую Рому.
По информации источника, Дженоа готова предложить за Супрягу около 10 миллионов евро.
Также, информацию о переходе подтвердил именитый итальянский журналист Николо Скира, который заявил, что переход состоится уже в ближайшее время. И стороны, якобы, заключили контракт на пять лет.
Напомним, Луческу отправил Супрягу в Киев, не дождавшись окончанию сборов "бело-синих". В прошлом сезоне форвард сыграл в составе киевлян 31 матч во всех турнирах, забив три мяча и отдав пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что наставник римской Ромы Жозе Моуринью заинтересован в трансфере украинского форварда Романа Яремчука.