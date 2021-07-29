Украина

Украинский форвард Владислав Супряга все еще может перебраться в Италию.

Дженоа вновь переключила свое внимание на молодого форварда киевского Динамо Владислава Супрягу.

Как сообщает издание Tuttomercatoweb, клуб из итальянский клуб все же не против заполучить украинского нападающего в связи с потенциальной продажей Эльдора Шомуродова в римскую Рому.

По информации источника, Дженоа готова предложить за Супрягу около 10 миллионов евро.

Также, информацию о переходе подтвердил именитый итальянский журналист Николо Скира, который заявил, что переход состоится уже в ближайшее время. И стороны, якобы, заключили контракт на пять лет.

Напомним, Луческу отправил Супрягу в Киев, не дождавшись окончанию сборов "бело-синих". В прошлом сезоне форвард сыграл в составе киевлян 31 матч во всех турнирах, забив три мяча и отдав пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что наставник римской Ромы Жозе Моуринью заинтересован в трансфере украинского форварда Романа Яремчука.