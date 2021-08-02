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Хавбек "бело-синих" прокомментировал поединок против Вереса во втором туре УПЛ.

Полузащитник киевского Динамо Александр Андриевский поделился своими мыслями после победы над ровненским Вересом со счетом 4:0 во втором туре УПЛ.

"Конечно, быстрые голы всегда помогают. Уже к шестой минуте счет был 2:0, и стало намного легче. В принципе, нам сегодня игра давалась. Многое получалось, плюс добились положительного результата.

Голы со стандартов? Главный тренер просит, чтобы мы особое внимание уделяли угловым, были более сконцентрированными, завершали их ударами по воротам. В частности, он нам привел статистику, что до его прихода мы не могли забить после более сотни выполненных угловых ударов.

Скидка Караваева в моменте с голом? Он там оказался не просто так. Он хорошо работает в этой позиции – маленький, его никто не видит.

Три замены в перерыве? Мистер сразу сказал, что будет давать всем играть, и чтобы все были готовы в любой момент выйти на поле.

Новая форма и болельщики на трибунах? Мы этого очень давно ждали. Приятно было видеть столько болельщиков, которые активно поддерживали нас. Спасибо им большое, мы это ценим и будем стараться радовать их своими результатами. Новая форма одна из лучших за последние года четыре. С каждым годом для нас форму делают все лучше и лучше. Лично мне очень нравится.

Предстоящий спарринг против Фенербахче? Думаю, такой поединок организован, чтобы мы привыкали играть по два матча в неделю. Солидный соперник, и проверим свои силы на их фоне. Будет интересно", — приводит слова Андриевского официальный сайт Динамо.

Видеообзор матча Динамо — Верес можно посмотреть на Football.ua.