Украина

Полузащитник Динамо рассказал о готовности команды к старту сезона.

Александр Караваев не может дождаться первого официального матча Динамо в сезоне-2021/22.

"На сборах отлично поработали, настроение чудесное, – цитирует полузащитника официальный сайт Динамо. – Тренерский штаб дал нам много информации по улучшению нашей игры, новички познакомились с принципами игры Динамо, чтобы чувствовать себя на поле как одно целое".

"Очень соскучился по официальным матчам, хочу начать сезон с победы. Хотелось начать с первого тура, но теперь настраиваемся на Верес. Мне удалось посмотреть часть матча Вереса против Колоса. Крепкая команда, способная доставить неприятности любому сопернику".

"Что касается сезона в целом, то не хочу загадывать наперед. Скажу лишь, что у Динамо всегда наивысшие цели во всех турнирах".

Матч Динамо — Верес состоится в воскресенье, 1 августа, на НСК Олимпийский. Начало в 19:30.