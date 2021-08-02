Украина

Команда преподнесла тренеру приятный подарок к юбилейной игре.

В рамках второго тура УПЛ луганская Заря в Кропивницком разгромила Ингулец со счетом 1:5.

Этот матч был юбилейным 60 в украинской Премьер-лиге для главного тренера "черно-белых" Виктора Скрипника.

За эти 60 матчей команда под его руководством добыла 33 победы, 13 матчей сыграла вничью и в 15 матчах уступила.

Также на счету Скрипника 12 матчей в Лиге Европы у руля Зари (5 побед, 2 ничьи и 5 поражений) и четыре матча в Кубке Украины (2 победы и два поражения).

Ранее Виктор Скрипник прокомментировал победу над Ингульцом.

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