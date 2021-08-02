Украина

Функционер поблагодарил фанатов за активность.

Функционер харьковского Металлиста Александр Ярославский прокомментировал первый матч клуба против Ужгорода на ОСК Металлист.

Напомним, в этой игре был установлен новый рекорд Первой лиги - 35 262 зрителя.

"Я хочу поблагодарить болельщиков — мы сейчас работаем, получается, вместе. Потому что полный стадион не может не радовать. Это давление и на меня, и на футболистов. Это огромная, классная поддержка, за которую низкий поклон нашим болельщикам!

Мы будем усиливать Металлист. Вчера ночью был подписан контракт с Матеусом. Он через неделю, скорее всего, уже будет в Харькове. Нам нужен центральный нападающий — теперь он у нас есть. Сегодня не играл Маилтон — решили его поберечь по каким-то причинам, я не знаю.

Основная задача — это команда. Это шпилеры, это игра. Вернуть или привлечь зрителей на стадион мы можем только одним — игрой команды. Это и есть первая задача. За год в Премьер-лигу мы выйдем уже таким составом, что будь здоров", — сказал Ярославский.

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