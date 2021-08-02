Украина

Хавбек Зари оценил игру против Ингульца.

Полузащитник Владистав Кочергин, отметившийся хет-триком в воротах Ингульца, прокомментировал разгромную победу (1:5).

"Очень приятно, что удалось сегодня сделать хет-трик. Но главное, что мы выиграли. В первом туре играли не плохо, но проиграли. Сегодня совпало, что хорошо играли и победили в матче. Быстрый гол многое решает в игре. Команды начинают открываться. Соперник начинает открываться, и у нас появляется больше пространства. Сложнее вскрывать, когда вся команда стоит в обороне.

Возможный камбек Ингульца? Когда они забили, у них появились такие эмоции, чтобы сделать камбек. Должны были спокойно через передачу выйти, что у нас получилось, и мы забили. Хорошо, когда с большим счетом выигрываешь – это поднимает настроение, каждый чувствует уверенность. Дальше работаем – следующая игра с Динамо, тяжелый матч с чемпионом Украины. Будем готовиться", — сказал Кочергин.

Отметим, что хет-трик Кочергина стал первым в новом сезоне УПЛ и первым в его профессиональной карьере.

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