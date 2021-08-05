Украина

Стали известны сроки восстановления израильского хавбека "горняков".

Сегодня, 5 августа, донецкий Шахтер начал целенаправленно готовиться к предстоящему матчу третьего тура УПЛ против Александрии. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

После короткого видеоанализа соперника, подопечные Роберто Де Дзерби вышли на поле и провели разминку, после чего рассредоточились на две группы.

Футболисты, которые приняли участие в минувшем матче против Генка, провели восстановительную тренировку с пробежками, а остальные поделились на три команды и сыграть мини-турнир, используя четверть поля. Тренировочное занятие продлилось один час.

Также Шахтер рассказал о состоянии травмированного Манора Соломона, который получил повреждение в матче против бельгийской команды в Лиге чемпионов. У хавбека разрыв связок голеностопного сустава и на восстановление ему понадобится около 14 дней.

Матч Шахтер — Александрия пройдет в субботу, 7 августа, в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.