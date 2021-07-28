Украина

Вингер "горняков" прокомментировал победу над Ингульцем в первом туре УПЛ.

Полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон поделился своими мыслями после победы над Ингульцем (2:1) в матче первого тура УПЛ.

"Было очень важно начать сезон с победы и трех очков. Команда интенсивно поработала во время предсезонной подготовки. Счастливы, что победили. Могли и должны были забивать больше голов, но для первого матча – неплохо, поэтому радуемся этой победе.

Касательно воплощения идей Де Дзерби на поле, то мы продолжаем над этим работать. Все не так просто – система отличается, поэтому на адаптацию нужно время. Стремимся внедрить и овладеть ею. Думаю, в будущем вы увидите еще лучшую версию Шахтера, — сказал Соломон в интервью клубной пресс-службе.

Ранее Football.ua составил символическую сборную по итогам стартового тура УПЛ.