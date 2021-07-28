Лига конференций

Израильский полузащитник будет защищать цвета "горняков" минимум до лета 2022.

Донецкий Шахтер не собирается продавать Манора Соломона до конца текущего сезона.

Как сообщает издание Corriere dello Sport, руководство "горняков" дало обещание Роберто Де Дзерби сохранить израильтянина минимум до лета 2022 года.

В прошлом сезоне Соломон принял участие в 35 матчах, в которых забил 11 голов и отдал результативную передачу.

По предыдущей информации Шахтер требовал от Арсенала не менее 21 миллиона фунтов за Манора Соломона.