Украина

Специалист оценил поединок против одесситов.

Главный тренер харьковского Металлиста 1925 Валерий Кривенцов прокомментировал победу над Черноморцем (3:2).

"Матч сложный был, но хорошо, что выиграли. Были хорошие моменты, но было и очень много плохих моментов. Не обижая Черноморец, но впереди много более серьезных соперников, и если мы будем так играть сзади, то...Тактические ошибки просто непростительные для УПЛ".

"Комплектация команды? Мы исходим из наших возможностей. Новичкам еще нужно время, и я аккуратно и точечно их подпускаю.

Явно не хватает нам центрального нападающего. Взяли форварда Марлисона, и он провел только две тренировки. Думаю, это тот форвард, который нам нужен. Надеюсь, сразу начнет показывать свой уровень", — сказал Кривенцов.

Видео голов и обзор матча Металлист 1925 — Черноморец можно смотреть на Football.ua.