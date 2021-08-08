Украина

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка третьего тура УПЛ.

Полтавская Ворскла в рамках поединка третьего тура украинской Премьер-лиги на своем поле примет Львов.

Ворскла — Львов

Воскресенье, 8 августа, 19:30. Стадион Ворскла имени Бутовского, Полтава. Главный арбитр встречи — Александр Омельченко. Трансляция — телеканал Футбол 1.

Новый сезон для Ворсклы начался неудачно, если не смотреть только в чемпионат Украины, потому что полтавчане стремительно вылетели из квалификации нового еврокубкового турнира — Лига конференций, проиграв финскому КуПСу. Такой результат явно не понравился ни болельщикам, ни руководству клуба, в следствии чего наставник Ворсклы Юрий Максимов получил порцию душераздирающей критики.

Впрочем в чемпионате все не так плохо — полтавчане начали сезон с боевой ничьи против конкурента за места в еврокубках — Днепра-1 (2:2). Затем была уверенная победа над Рухом (2:0) после сенсационного поражения от КуПСа в дополнительном времени. Как видим — на счету команды Максимова четыре набранных очка и это неплохой результат, но теперь полтавчанам нужно показать более содержательный футбол, так как в их графике матчей стало немного свободнее.

Возможно отсутствие еврокубковых матчей поможет Ворскле прийти в себя, но с другой стороны — пара необязательных неудач может привести ко второй отставке в нынешнем сезоне — первая была как раз у Руха после поражения от полтавчан.

Если говорить о Львове, то положение Анатолия Бессмертного не такое шаткое, как у Максимова, несмотря на то, что старт сезона мог пройти и лучше.

После ничьи с Мариуполем (1:0) в стартовом туре УПЛ, львовяне наткнулись на амбициозный и заряженный Шахтер под руководством Роберто Де Дзерби. Несмотря на достойную игру Львов проиграл "горнякам" со счетом 0:3, но трагедию разыгрывать не стоит, даже с учетом сенсационной победы над тогда еще чемпионами страны в прошлом сезоне.

Безусловно, что от Львова многое не ждут, но по первым играм было заметно, что подопечные Анатолия Бессмертного еще прибавят и их потенциал был виден. Наставнику явно есть над чем задуматься перед игрой с Ворсклой, чтобы рассчитывать на положительный результат и мы гарантированно ждем изменений в составе команды, так как лазарет был немного пополнен — туда отправился Александр Романчук.

Что касается личных встреч, то история противостояний Ворсклы и Львов насчитывает 13 поединков, из которых 10 в главном чемпионате Украины. Тут статистика говорит в пользу Ворсклы, на счету которой семь побед, а у Львова только две при четырех ничьих. Если говорить о разнице мячей то тут 17:11 в пользу полтавчан. В прошлом сезоне УПЛ команды обменялись победами — полтавчане выиграли матч второго круга на своем поле со счетом 2:1, а Львов выиграл домашнюю игру со счетом 1:0.