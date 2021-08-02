Украина

Наставник львовского клуба поделился своими мыслями после поражения от Ворсклы.

Главный тренер львовского Руха Иван Федик прокомментировал поражение своей команды в матче второго тура УПЛ против Ворсклы (0:2).

"Ворсклу поздравляю с победой. Конечно, мы разочарованы результатом. Где-то я виноват в этом. Дал сыграть сегодня молодым футболистам, а им не удалось себя проявить. Будем делать выводы.

Перед вторым голом нам удалось изменить игру, команда начала создавать моменты, которых не хватало в первом тайме. Но второй пропущенный гол все усложнил. Было заметно, что после этого футболисты уже не играли на сто процентов. Надо также отдать должное сопернику, они сегодня хотели больше победить", — приводит слова Федика официальный сайт Руха.

Видеообзор матча Ворскла — Рух можно посмотреть на Football.ua.