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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

⚽Минай объявил о подписании контракта с форвардом Евгением Селезневым.

Перемога В'ячеслава Шевчука — 99,0

⚽Роналдиньо дал ценный совет своему бывшему партнеру по Барселоне Лионелю Месси.

Очень рады, что рекламные баннеры на сайте вдохновляют вас на интересные комментарии. Ввиду этого теперь рекламы на сайте будет вдвое больше✅

⚽Новоиспеченный нападающий Миная Евгений Селезнев прокомментировал свой переход в клуб УПЛ: "Полгода не буду разговаривать с журналистами".

А вы так сразу и поверили😆 *клик*

⚽Нападающий Эрлинг Холанд прокомментировал слухи о своем возможном уходе из дортмундской Боруссии за 175 миллионов евро: "Надеюсь, что это слухи.

⚽Вратарь Челси Кепа Аррисабалага извинился перед бывшим наставником "синих" Маурицио Сарри за свою выходку в финале Кубка английской лиги против Манчестер Сити в феврале 2019 года.

На извинения это распространяется в том числе👇

⚽Буковина подписала воспитанника Барселоны Арманда Кена Елла.

⚽Ворскла из Полтавы уступила КуПСу и закончила свои выступления в Лиге конференций.

В крайне случае — можно бы было набрать Флорентино Пересу по Суперлиге, но он теперь принципиально по телефону не общается. В чем причина, кто в курсе?🤔

⚽На прошлой неделе мы выпустили новое видео, в котором рассказали про 10 топ-трансферов, которые не смогли провернуть украинские клубы.

А мы выше предупреждали, что рекламы теперь будет больше.🤷‍♂️

⚽18-летний атакующий полузащитник Самба Диалло подписал контракт с киевским Динамо.

Наверное, поправки в Конституцию внесли😉

⚽Мариуполь объявил о том, что центральный защитник Шахтера Марк Мампасси продолжит выступать за их команду на правах аренды.

А кого в этом ожесточенном противостоянии Черноморца и Мариуполя поддерживаете вы?🤔

⚽"Три дня бегал по кругу". Андрей Пятов рассказал, как Паулу Фонсека наказал Тайсона за опоздание на тренировочный сбор.

Ну, вообще-то мы стали забывать, что именно "ранее заложенный фундамент" и стал причиной всех побед Динамо при Луческу☝

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