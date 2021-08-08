Украина

Форвард Днепра-1 прокомментировал очередной удачный матч для своей команды.

Днепровский Днепр-1 в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги сумел одержать домашнюю победу над Мариуполем, обеспечив себе внушительное преимущество еще по ходу первого тайма (2:1).

Днепр-1 — Мариуполь 2:1 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, нападающий команды Игора Йовичевича Артем Довбик, на счету которого оказался один результативный удар и одна голевая передача в отчетной встрече, подвел итог выступлениями своей команды.

"Героем матча себя не чувствую — эта роль всегда отводится всей команде целиком, так как мы просто выполняли указания тренерского штаба.

Могу только сказать, что первый тайм нам удался на все 100%, а вот после перерыва у соперников были моменты, когда им удавалось неплохо играть в атаке. И все-таки, мы дотерпели, доведя игру до победного.

Отсутствие нескольких ключевых игроков у Мариуполя нас не расслабило. Наоборот, это даже в чем-то подстегнуло нашу команду, ведь мы понимали, что три очка в таких условиях необходимо брать в обязательном порядке. Мы сумели воспользоваться уязвимыми местами соперников.

Во втором тайме, когда счет уже был 2:0, пришлось немного понервничать, но все равно сумели дотерпеть до финального свистка — все молодцы. Главное, что сегодня три очка сумели набрать именно мы.

Мы не смотрим в турнирную таблицу, хотя лидерская позиция, безусловно, греет душу. Однако, впереди еще слишком много матчей, поэтому будет настраиваться на следующего соперника", — подытожил украинский футболист.

В следующем туре днепровский Днепр-1 сыграет гостевой матч против черниговской Десны.